Vukovar se oglasio nakon ispadanja: Teško nam je! Pali smo, ali ćemo ponovno ustati

HNK Vukovar 1991

Vukovar 1991 oprostio se od SHNL-a nakon samo jedne sezone u elitnom rangu hrvatskog nogometa.

Klub je prvenstvo završio na posljednjem mjestu s 28 osvojenih bodova u 36 kola te se vraća u 1. NL, iz koje je prošle godine izborio promociju. Nakon ispadanja, iz kluba su se putem društvenih mreža obratili svojim navijačima.

“Dragi navijači, članovi i prijatelji HNK Vukovar 1991, neke priče u nogometu ne mjere se samo tablicom, bodovima i rezultatom na kraju sezone. Neke priče su veće od toga, a naša je upravo takva.

Ovih dana boli ispadanje iz najvišeg ranga hrvatskog nogometa i teško je svima nama; igračima, stožeru, klubu, gradu i svakome od vas koji ste disali uz ovaj klub kroz svaku utakmicu, svaki poraz i svaku pobjedu. Ali ako postoji grad koji zna kako izgledaju teški trenuci i kako se iz njih ponovno ustaje, onda je to Vukovar – jer ovo nikada nije bila samo obična nogometna priča.

Kada smo 2020. godine krenuli zajedno, bili smo na samom dnu – posljednje mjesto u 3. NL Istok. Malo tko je tada vjerovao koliko daleko možemo doći. Ali korak po korak, utakmicu po utakmicu, zajedno smo gradili nešto posebno. Rasli smo iz godine u godinu, borili se protiv svih prepreka i doveli Vukovar tamo gdje pripada – među najbolje hrvatske klubove. I zato danas, iako boli, moramo biti ponosni.

Ponosni jer klub koji nosi ime Vukovara nikada nije birao lakši put. Vukovar nije simbol zato što nikada nije pao. Vukovar je simbol zato što se svaki put ponovno dignuo. Razoren, ali ne slomljen. Ranjen, ali nikada poražen. Grad heroja koji je svijetu pokazao što znače hrabrost, dostojanstvo, nepokolebljiva volja i upravo takav mora biti i naš klub.

Ove sezone smo pali, ali nismo izgubili ono najvažnije: identitet, karakter i vjeru. Pred nama je novo poglavlje. Vrijeme da se resetiramo, reorganiziramo i ponovno izgradimo momčad i klub još jače nego prije jer predaja nikada nije bila opcija i nikada neće biti.

Hvala vam što ste bili uz nas kada je bilo najljepše, ali još više vam hvala što ste uz nas kada ponovno krećemo iz početka. Naša priča ne završava ispadanjem, upravo ovdje počinje novo poglavlje. I zato ćemo ponovno ustati. Zbog Vukovara. Zbog ovog grba. Zbog svih vas”.