Muhamerović otkrio zašto je BiH junak morao napustiti igru te hoće li igrati protiv Švicarske

Podijeli :

Guliver

Reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je vrijedan bod u remiju 1:1 protiv Kanade na otvaranju Svjetskog prvenstva u Torontu.

Iako je rezultat zadovoljio navijače, zabrinutost je izazvao izlazak Seada Kolašinca iz igre zbog bolova. Ipak, prve informacije sugeriraju da ne bi trebalo biti riječ o ozbiljnijem problemu.

Prema riječima Tarika Muharemovića, Kolašinac je najvjerojatnije imao grčeve te se očekuje da će biti spreman za sljedeći susret protiv Švicarske. Bosanskohercegovačku reprezentaciju nakon toga očekuje i dvoboj s Katarom 24. lipnja.

Kolašinac je teren napustio vidno iscrpljen i uz bolnu grimasu, no iz reprezentativnog tabora stižu umirujuće poruke. Muharemović je nakon utakmice izjavio kako ne vjeruje da je riječ o ozljedi te da je, prema informacijama koje ima, sve posljedica grčeva i da nema razloga za veću zabrinutost.

Iskusni branič bio je među najzapaženijim igračima Bosne i Hercegovine protiv Kanade. Upisao je asistenciju za pogodak Jove Lukića, a u obrani se istaknuo važnom intervencijom kojom je praktički s gol-crte spriječio siguran pogodak domaće reprezentacije.

Muharemović nije skrivao zadovoljstvo nakon svog debija na Svjetskom prvenstvu. Istaknuo je kako je osvajanje boda vrlo značajno, iako smatra da je njegova momčad imala priliku doći i do pobjede. Pohvalio je suigrače za borbenost i zajedništvo te poručio da će Bosna i Hercegovina biti težak suparnik svakoj reprezentaciji ako nastavi igrati na istoj razini.

Dodao je da je normalno ponekad primiti pogodak, ali da je ukupnim nastupom vrlo zadovoljan te vjeruje da momčad može pružiti još više u preostale dvije utakmice skupine.

Na kraju je podijelio i osobne emocije, rekavši da mu se ostvario dječački san nastupom na Svjetskom prvenstvu. Priznao je da mu je bilo teško povjerovati da zaista igra na najvećoj nogometnoj pozornici, no naglasio je da je pred reprezentacijom još puno posla i da je ovo tek početak natjecanja.