Važan igrač Hajduka propušta gostovanje kod bivšeg kluba

Robert Matić / Hajduk.hr

Adrion Pajaziti (22), veznjak Hajduka, postao je važan igrač momčadi nakon što je ljetos stigao kao slobodan igrač iz Fulhama, nakon uspješne posudbe u Gorici.

Ove sezone nastupio je u svih 15 utakmica, od čega 13 puta kao starter. No, u 11. kolu protiv svoje bivše momčadi Gorice neće igrati zbog suspenzije.

Iako je ranije vrijedio prag od tri žuta kartona, prema novom pravilu sada se pauzira nakon četiri.

Pajaziti je četvrti karton dobio u 47. minuti utakmice protiv Istre, pa će zbog toga propustiti gostovanje Hajduka u Velikoj Gorici u petak (18:00).