Hajduk je protiv Istre napravio nešto što nije više od godinu dana u HNL-u

Dva pogotka postigao je Michele Šego, a jedan Iker Almena. Ovom pobjedom Splićani su se bodovno izjednačili s Dinamom, koji je ipak ostao na vrhu zahvaljujući boljoj gol-razlici.

Hajduk zasluženo slavio u Puli i ponovno se izjednačio s Dinamom na vrhu ljestvice Garcia nasmijao novinare psovkama i priznao: ‘Bole me uvrede navijača Istre’

Zanimljivo, ovo je prvi put da je Hajduk na gostovanju u HNL-u postigao tri ili više pogodaka još od 25. svibnja prošle godine., kada su u posljednjem kolu sezone 2023./24. slavili protiv Lokomotive 2:5 na Kranjčevićevoj.

Tada je hat-trick za Bijele zabio Aleksandar Trajkovski, jedan pogodak dodao je Josip Brekalo, a jedan je pogodak bio je djelo Branimira Kalaice. Tu sezonu Hajduk je završio treći s 68 bodova, iza Rijeke (74) i Dinama (82).