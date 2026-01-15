Slikao se s novim dresom, ali se ipak vratio u Zagreb: Propao je transfer Pierre-Gabriela

Podijeli :

FOTO: Cetin Uzunoglu/X

Došlo je do velikog obrata u transferu Dinamova braniča Ronaela Pierre-Gabriela. Iako je njegov prelazak u turski Kayserispor izgledao kao završena priča, transfer je u posljednji trenutak propao, a francuski desni bek se vrlo brzo vratio u Zagreb, javljaju turski mediji.

Francuz je već doputovao u Tursku, a u javnosti su se pojavile i fotografije na kojima pozira sa šalom budućeg kluba, što je upućivalo na to da je potpis ugovora tek formalnost. Ipak, po dolasku je uslijedio potpuni preokret. Prema dostupnim informacijama, Kayserispor je pokušao promijeniti ranije dogovorene uvjete ugovora, a Pierre-Gabriel je tek tada doznao da klub ima zabranu registracije novih igrača, koju još pokušava ukloniti.

U takvim okolnostima odlučio je prekinuti pregovore i vratiti se na Maksimir. Njegova budućnost u Dinamu zasad je nejasna. Za zagrebački klub odigrao je više od 50 utakmica, pritom postigao četiri pogotka i upisao četiri asistencije, no česte ozljede, dolazak Morisa Valinčića i slabija forma gurnuli su ga ove sezone izvan prve postave.

Pierre-Gabriel (27) stigao je u Dinamo u veljači 2024. iz Nantesa kao zvučno pojačanje s bogatim iskustvom igranja u Ligue 1, Bundesligi i La Ligi. Prošle sezone bio je standardni član udarne postave s 28 nastupa u HNL-u i tri gola, ali je ove sezone pao u drugi plan.

Njegov status znatno se promijenio pa je u aktualnoj sezoni SuperSport HNL-a skupio svega 24 minute, i to u derbiju protiv Hajduka početkom prosinca. Zbog male minutaže odlazak je djelovao kao logično rješenje, a Kayserispor, koji trenira Radomir Đalović, činio se kao gotovo sigurna nova destinacija.