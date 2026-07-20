Poznat raspored prvog kola HNL-a: Evo kada igra Dinamo, a kada Hajduk

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Jakov Prkic CROPIX via Guliver Image

Povjerenik za natjecanje SuperSport Hrvatske nogometne lige Antonio Grahovac objavio je raspored utakmica prvog kola nove sezone 2026./27.

Sezona će biti otvorena dvobojem Gorice i Osijeka koji je na rasporedu u petak, 31. srpnja, od 20 sati.

Dan kasnije igraju se dvije utakmice. Istra 1961 će ugostiti Lokomotivu od 18:30, dok će aktualni prvak Dinamo na Maksimiru od 21 sat dočekati Slaven Belupo.

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U nedjelju, 2. kolovoza, na teren izlaze i preostala četiri kluba. Hajduk će sezonu otvoriti gostovanjem kod Varaždina od 18:30, dok će Rijeka na Rujevici dočekati novog prvoligaša Rudeš u večernjem terminu od 21 sat.

Raspored 1. kola SHNL-a 2026./27.:

Gorica – Osijek (31. srpnja, 20:00)

Istra 1961 – Lokomotiva (1. kolovoza, 18:30)

Dinamo – Slaven Belupo (1. kolovoza, 21:00)

Varaždin – Hajduk (2. kolovoza, 18:30)

Rijeka – Rudeš (2. kolovoza, 21:00)