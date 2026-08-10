Kaneu po drugi put u karijeri Zlatna kopačka za najboljeg strijelca Europe

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Thor Wegner/DeFodi Images via Guliver

Harry Kane, napadač njemačkog prvaka minhenskog Bayerna, primit će Zlatnu kopačku, nagradu za najboljeg strijelca Europe u sezoni 2025./26, objavljeno je u ponedjeljak na službenim stranicama bavarskog kluba.

Bit će to Kaneova druga “Europska zlatna kopačka”, nakon što je prvu osvojio 2024. godine. Engleski se napadač tako pridružuje popisu igrača koji su osvojili Zlatnu kopačku najmanje dvaput. Više puta osvajali su je samo Lionel Messi (šest puta) i Cristiano Ronaldo (četiri puta).

Kapetan engleske reprezentacije zabio je 36 golova u Bundesligi – točno onoliko koliko mu je trebalo za osvajanje nagrade prije dvije godine.

Prošle je sezone Kane postigao ukupno 73 pogotka i upisao osam asistencija u 65 službenih utakmica za klub i reprezentaciju. To predstavlja drugi najveći broj pogodaka u jednoj sezoni u 21. stoljeću. Više je zabio samo Messi u sezoni 2011./12.

Ovaj 33-godišnji engleski nogometaš treću je godinu zaredom završio kao najbolji strijelac Bundeslige, a zauzeo je i drugo mjesto na ljestvici strijelaca Lige prvaka u sezoni 2025./26. s 14 pogodaka. Više je zabio samo Kylian Mbappé, zvijezda Real Madrida.

Svečanost dodjele trofeja održat će se 19. kolovoza u klupskom muzeju Bayerna na stadionu Allianz Arena.