Bezos s partnerima kupuje veliki udio Liverpoola

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AP Photo/Emma Da Silva by Guliver

Konzorcij koji uključuje osnivača Amazona Jeffa Bezosa blizu je dogovora o kupnji približno trećine udjela u Liverpoolu. Većinski vlasnik kluba Fenway Sports Group (FSG), koji Liverpoolom upravlja od 2010. godine, priprema objavu transakcije koja bi mogla uslijediti već ovog tjedna.

Ako posao bude realiziran, Bezos bi se investicijskoj grupi pridružio Eduardu Saverinu, jednom od suosnivača Facebooka. Konzorcij predvodi Amit Bhatia, zet industrijalca Lakshmija Mittala i donedavni dioničar Queens Park Rangersa.

Prema jednom izvoru, objava transakcije očekuje se idućih dana, iako postoji mogućnost da bude odgođena za sljedeći tjedan. Ulaskom konzorcija u vlasničku strukturu Liverpoola, među suvlasnicima kluba našli bi se neki od najbogatijih ljudi na svijetu. Forbes Bezosovo bogatstvo procjenjuje na više od 280 milijardi dolara, dok se Saverinovo procjenjuje na više od 32 milijarde dolara.

Liverpool vrijedan šest milijardi dolara

U slučaju realizacije posla, vrijednost Liverpoola bila bi procijenjena na oko šest milijardi dolara, što bi ovu transakciju svrstalo među najskuplje u povijesti sporta.

Vijest dolazi u trenutku velikog priljeva kapitala u najveće svjetske sportske klubove, posebno u nogomet i vodeće američke profesionalne lige. Istodobno se sve više raspravlja o komercijalnoj strukturi nogometa i planovima predsjednika FIFA-e Giannija Infantina vezanima uz prodaju udjela u komercijalnim pravima velikih natjecanja.

Što posao znači za Liverpool?

Iako se Bezos dosad nije povezivao s ulaganjima u nogomet, njegovo moguće sudjelovanje u konzorciju pokazuje koliko veliki investitori sport sve više promatraju kao zasebnu kategoriju imovine.

Saverin je 2022. godine bio dio konzorcija koji je neuspješno pokušao preuzeti Chelsea nakon što je klub stavljen na prodaju zbog sankcija uvedenih tadašnjem vlasniku Romanu Abramoviču. Jedan izvor upoznat s pregovorima tvrdi da bi posao s Liverpoolom mogao biti i veći od prvotnih procjena te uključivati više od 30 posto vlasničkog udjela.

Ako procijenjena vrijednost Liverpoola dosegne šest milijardi dolara, to bi bio ogroman financijski uspjeh za FSG. Američka kompanija, vlasnik Boston Red Soxa, kupila je Liverpool za 300 milijuna funti u razdoblju kada se klub suočavao s ozbiljnim financijskim problemima.

Ulazak iznimno bogatog konzorcija u vlasničku strukturu stoga bi mogao otvoriti i pitanje dugoročnih ambicija novih investitora. Iako zasad nema naznaka da FSG želi prodati kontrolni paket, njihov dolazak mogao bi s vremenom potaknuti nagađanja o mogućem pokušaju preuzimanja većinskog vlasništva nad klubom.