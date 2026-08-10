Možnik: Ovo će biti povijesno Europsko prvenstvo, dođite u Arenu provesti nekoliko divnih sati

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Bernd Thissen/dpa via Guliver Images

Još samo tri dana su ostala do početka Europskog prvenstva u gimnastici u Zagrebu, a tim je povodom u ponedjeljak u Hrvatskom športskom muzeju potpisan sporazum između tog muzeja i Hrvatskog gimnastičkog saveza, a predsjednik HGS-a Marijo Možik je ravnateljici muzeja Daniri Bilić uručio i set medalja kakve će se dijeliti na EP i koje će se moći izložiti u muzeju.

Prilikom potpisivanja sporazuma o suradnji, ravnateljica Hrvatskog športskog muzeja Danira Bilić istaknula je:

“Ovaj sporazum bi trebao stvoriti praksu da mladi gimnastičari i gimnastičarke dolaze u muzej i uče o povijesti gimnastike i sporta u cjeliti kako bi ostali motivirani na svom sportskom putu.”

Aktualni predsjednik HGS-a Marijo Možnik i sam je donator muzeja, a među eksponatima je i njegova brončana medalja na preči sa SP-a 2014. godine.

“Osim što nam je posao stvaranje novih rezultata, dužnost nam je i odgovornost čuvati uspomene na uspjehe u hrvatskom sportu, u našem konkretnom slučaju gimnastici. Kroz ovu suradnju težit ćemo spojiti prošlost, sadašnjojst i budućnost hrvatske gimnastike”, rekao je Možnik.

U Hrvatskom športskom muzeju zastupljeni su i osvajači dviju olimpijskih srebrnih medalja za Hrvatsku, još uvijek aktivni sportaši Filip Ude i Tin Srbić. Ude je osvojio srebro na konju s hvataljkama u Pekingu 2008., dok je Srbić srebni s preče otprije pet godina iz Tokija.

“Možda se i ja odlučim posuditi svoju medalju muzeju da ju ljudi mogu vidjeti. Doma samo skuplja prašinu”, kazao je Ude.

I Ude i Srbića sljedećeg tjedna čeka nastup na domaćem Europskom prvenstvu, a bit će to prilika za novo odličje.

“Iskreno, da se ovo Europsko prvenstvo održava bilo gdje drugdje, ja ne bih nastpio već bih operirao ozlijeđeno rame. No, u mojoj glavi vrijedilo je riskirati i težu ozljedu jer nisam mogao popustiti priliku za nastup na domaćem terenu. Jedini cilj mi je dati svoj maksimum”, rekao je 40-godišnji Ude.

S druge strane, Zagrepčanin Srbić ipak ima veća očekivanja od nastupa u svom gradu.

“Velika čast i zadovoljstvo mi je što će se ovako veliko natjecanje održati u mom gradu dok sam ja još aktivan. Svi moji su već kupili ulaznice za finale, kvalifikacije ih ne zanimaju. Ako dobro odradim svoju vježebu u kvalifikacijama, tada bih se trebao plasirati u finale, a onda slijedi borba za medalju”, najavio je Srbić.

Predsjednik HGS-a Možnik još je jednom pozvao ljubitelje sporta, osobito gimnastike na natjecanje u zagrebačkoj Areni.

“Ovo će biti rekordno Europsko prvenstvo po broju natjecatelja, doći će njih više od 600 iz 43 različite zemlje. Dođite u Arenu s obitelji i provedite nekoliko ugodnih sati. Osim vrhunskog sportskog događaja priprmili smo i glazbeni sadržaj uz nastupe Mije Dimšić, Ane Rucner i Baby Lasagne. Kako je dvorana pregrađena, jer osim dijela za natjecanje postoji i ograđeni prostor za treninge, kapacitet dvorane je smanjen na 5000 mjesta”, poručio je Možnik.