Krenulo EP u atletici: Bloudek izborio polufinale, ostali hrvatski predstavnici ispali

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Hrvatski atletičar Marino Bloudek (27) plasirao se u polufinale 800 metara na Europskom prvenstvu koje se održava u Birminghgamu, dok ostalih četvero hrvatskih predstavnika koji su nastupili u kvalifikacijama u ponedjeljak nije bilo uspješno.

Bloudek, hrvatski rekorder na 800 metara, nastupio je u prvoj kvalifikacijskoj skupini u kojoj je bio drugi s vremenom 1:47.23, a izravni plasman u polufinale izborila su po trojica najbržih iz svake skupine. Iako je Bloudekov rezultat dosta slabiji od njegovog najboljeg rezultata i hrvatskog rekorda 1:44.01, bio je dovoljan za siguran prolaz dalje, ispred njega je ciljem prošao Irac Mark Englesih sa 1:46.96. Najbrži u kvalifikacijama bio je Francuz Yanis Meziane s vremenom 1:45.10.

Polufinale ove discipline na rasporedu je u utorak s početkom u 12.20 sati.

Hrvatski predstavnici u skoku u dalj, 31-godišnji Filip Pravdica i 23-godišnji Marko Čeko ostali su daleko od plasmana u finale. Pravdica je zauzeo 20. mjeto u kvalifikacijama sa skokom od 7.62 metara, što je za 37 centimetara slabije od njegovog najboljeg rezultata sezone, dok je Čeko bio 26. sa 7.39m, on je za 38 centimetara podbacio u odnosu na najbolji rezultat sezone.

Najbolji u kvalifikacijama bio je Srbin Luka Bošković sa 8.33m, dok je posljednji, 12. koji je ušao u finale Čeh Petr Meindlschmid skočio 7.91m.

Matija Gregurić (29) je u kvalifikacijama bacanja kladiva ostvario rezultat od 73.49 metara, odnosno tri metra slabije od svog najboljeg rezultata sezone pa je zauzeo 15. mjesto. Da je bio na toj razini, lakoćom bi se plasirao u fianle, jer je 12. mjesto zauzeo Grk Christos Frantzeskakis sa 75.22m. Najbolji je u kvalifikacijama bio Čeh Volodymyr Myslyvcuk sa 79.61m.

Natalija Švenda (23) je svojoj skupini na 400 metara s preponana zauzela sedmo mjesto s vremenom 57.28 sekundi, što je za više od sekunde slabije od njezinog najboljeg rezultata sezone pa je u konkurenciji 24 trkačice zauzela 22. poziciju. Za prolazak dalje trebalo je trčati 56.35, odnosno Švenda je trebala biti na razini svog najboljeg rezultata sezone.