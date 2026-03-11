Pajaziti doznao kaznu za crveni karton protiv Rijeke u Kupu

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Jednu utakmicu kazne već je odradio jer nije bio u kadru za derbi na Poljudu protiv Dinama, koji je završio pobjedom Dinama 3:1.

Adrion Pajaziti kažnjen je s ukupno tri utakmice neigranja te novčanom kaznom od 400 eura zbog incidenta na Rujevici u uzvratnoj utakmici četvrtfinala SuperSport Hrvatskog kupa u kojoj je Rijeka pobijedila Hajduk 3:2.

U obrazloženju disciplinske odluke navodi se da je albanski veznjak sankcioniran zbog guranja četvrtog suca i psovanja sudačke ekipe. Pajaziti je isključen u samoj završnici susreta, nakon što je u 92. minuti napustio igru.

To znači da će zbog suspenzije veznjak Hajduka propustiti još dvije utakmice – domaći susret protiv Lokomotive te gostovanje kod Vukovara.