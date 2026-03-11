Bivši Vatreni u šoku: Garcia se poigrava s Hajdukom, radi sve da dobije otkaz

Podijeli :

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Giovanni Rosso, nekadašnji nogometaš Hajduka i član Vatrenih, koji je veći dio karijere proveo u Splitu pojavio se u nedjelju na Poljudu. I nije mu bilo dobro nakon utakmice što je otkrio u razgovoru za Sportske novosti.

“Ajme meni, majko moja! Ne znam jesam li ikad gledao lošiji Hajduk, potpuno sam šokiran. Naravno da pratim Hajduk i znam da ima dosta problema, ali nisam vjerovao da su problemi tako duboki.”

Što vas je najviše šokiralo?

“Na klupi Hajduka vidio sam trenera koji čini sve da dobije otkaz! Pomislio sam na to čim sam vidio koju je postavu poslao na teren, a Hajdukova igra samo me u to do kraja uvjerila. Gonzalo Garcia složio je momčad i igru tako da ga sigurno dovedu do teškog poraza.”

Teške su to riječi, kako ste došli do tog zaključka?

“Igramo derbi u kojem nam isključivo pobjeda donosi ostanak u utrci za naslov, a njemu je Livaja na klupi? Hej, Garcia, što ti je? Taktiku je složio tako da se nadigravamo s Dinamom, a vezni red ne postoji. Guillamón? Može li mi netko reći što taj dečko igra? Nema ga nigdje, ni u napadu, ni u obrani, nigdje ne stiže. Ma nigdje! I tako u svim utakmicama koje sam pogledao. Skoko je još “zelen”, treperi, ne može ni u kakvim okolnostima biti starter u derbiju. Imaš Krovinovića na klupi, a Guillamón i Skoko igraju? Krovinović možda nije u nekoj formi, na Rujevici mu se dogodila nesreća, ali je prepun iskustva i sto puta logičniji izbor od Guillamóna i Skoke.”