OD 21:00 HAJDUK – SLAVEN Garcia napravio nezamislivo i Livaju ostavio na klupi! Rebić u prvih 11

Ante Cizmic CROPIX by Guliver

Treće kolo SuperSport HNL-a zatvara se večerašnjim dvobojem Hajduka i Slaven Belupa na Poljudu (21:00). Hajduk će treći put zaredom igrati domaću prvenstvenu utakmicu, nakon što je u prve dvije upisao pobjede protiv Istre i Gorice. Tekstualni prijenos pratite uz Sport Klub.

Bijeli, međutim, žele popraviti dojam nakon šokantnog ispadanja iz Europe od Dinamo Cityja. Slaven u Split stiže ohrabren pobjedom nad Varaždinom u prošlom kolu, dok je sezonu otvorio porazom u Rijeci.