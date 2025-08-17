OD 21:00 HAJDUK – SLAVEN Garcia napravio nezamislivo i Livaju ostavio na klupi! Rebić u prvih 11

Treće kolo SuperSport HNL-a zatvara se večerašnjim dvobojem Hajduka i Slaven Belupa na Poljudu (21:00). Hajduk će treći put zaredom igrati domaću prvenstvenu utakmicu, nakon što je u prve dvije upisao pobjede protiv Istre i Gorice. Tekstualni prijenos pratite uz Sport Klub.
Bijeli, međutim, žele popraviti dojam nakon šokantnog ispadanja iz Europe od Dinamo Cityja. Slaven u Split stiže ohrabren pobjedom nad Varaždinom u prošlom kolu, dok je sezonu otvorio porazom u Rijeci.
19:24
Hajduk kreće bez Livaje! Rebić u prvih 11
Evo nam sastava-
Hajduk - Ivušić, Karačić, Raci, Šarlija, Melnjak - Pukštas, Pajaziti, Sigur - Benrahou, Durdov, Rebić.
Slaven Belupo - Hadžikić - Jakir, Kovačić, Božić, Barać - Agbekpornu, Ćubelić, Liber- Jagušić, Mitrović, Božić.
17:53
Hajduk će početi bez Livaje?!
Očekuju se određene promjene u odnosu na sastav koji je poražen u Albaniji. Najviše pažnje privlači mogućnost da se kapetan Marko Livaja nađe na klupi. On je bez pogotka u četiri europska nastupa, dok je prve dvije ligaške utakmice propustio zbog suspenzije.
17:50
Garcia najavio Slaven Belupo
Treću uzastopnu domaću prvenstvenu utakmicu najavio je na konferenciji za medije urugvajski trener Gonzalo Garcia.
Kakvo je raspoloženje u momčadi
17:48
Niz od sedam pobjeda
Ipak, u zadnjih sedam utakmica koje je Hajduk igrao bez Marka Livaje, upisali su Bijeli sedam pobjeda.
17:48
Hajduk bez Livaje nije ista momčad
Hajduk je prošle godine zabio 49 golova, a za njih 29 direktno je bio uključen Livaja. Tako bi Hajduk, u vakuumu, ne računajući Livajine golove imao samo 20 pogodaka.
Više o njegovom učinku
17:47
Tko će dijeliti pravdu?
Glavni sudac bit će Mateo Erceg.
17:46
Hajduk je značajan favorit
- Hajduk 1.70
- Remi 4.20
- Slaven 6.00
