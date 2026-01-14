Novi branič Rijeke: ‘Na terenu sam kao pas koji nikada ne odustaje’

Podijeli :

HNK Rijeka

Rijeka je potpisala Tea Barišića (21), mladog hrvatskog reprezentativca i desnog beka Lyona.

Francuzi će za njega dobiti nešto manje od 500 tisuća eura, uz postotak od buduće prodaje, iako je imao ugovor do 2028.

Barišić je ove sezone za Lyon odigrao jednu utakmicu u Europskoj ligi, pa je potražio veću minutažu

Rođen u Francuskoj, prošao je sve mlađe selekcije Lyona, a standardni je član hrvatske U-21 reprezentacije, za koju ima sedam nastupa i kod Ivice Olića je postao prvi izbor na desnom boku.

Rijeka prodaje Fruka, stigla je ponuda od 10 milijuna eura?!

Nakon što je potpisao ugovor, izjavio je:

“Ponosan sam i sretan što sam ovdje. Hvala predsjedniku, treneru i sportskim direktorima. Jedva čekam zaigrati na Rujevici i dati sve od sebe. Rijeka mi je predstavila dobar projekt za razvoj moje karijere koji nisam mogao odbiti. Svidjeli su mi se grad i klub.”

“Polivalentan sam igrač, mogu igrati i kao stoper i kao desni bek. Brz sam, dajem sve od sebe, a na terenu sam “pas” koji nikada ne odustaje. Tata je igrao ragbi, ali ja sam se odlučio za nogomet. Počeo sam u Lyonu, odakle nosim sjajna iskustva. Lyon je grad i klub u kojem sam odrastao, ali nisam imao dovoljnu minutažu pa sam krenuo dalje. Sretan sam što sam sada ovdje”, dodao je Barišić pa zaključio:

“Imam nekoliko prijatelja u HNL-u i mladoj reprezentaciji. Liga je kvalitetna, a dok sam bio u Lyonu pratio sam što se događa. Rijeka je aktualni prvak, a liga je kvalitetna i zahtjevna. Dat ću sve od sebe, borit ću se za boje Rijeke i ne bojte se, bit će sve dobro.”