Rijeka prodaje Fruka, stigla je ponuda od 10 milijuna eura?!

Rijeka pregovara s Panathinaikosom oko transfera Tonija Fruka, piše Danijel Vukušić iz Novog lista.
Prema njegovim informacijama, riječ je o iznosu od oko deset milijuna eura, što bi u slučaju realizacije bio najveći izlazni transfer u povijesti Rijeke.
Dosadašnji rekord drži Andrej Kramarić, kojeg je riječki klub prodao Leicesteru 2015. za devet milijuna.
Fruk prema Transfermarktu trenutno vrijedi devet milijuna. Ove sezone u svim natjecanjima postigao je deset golova i upisao dvije asistencije, a na kraju godine proglašen je najboljim igračem SHNL-a prema odabiru kapetana.
