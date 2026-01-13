Rijeka prodaje Fruka, stigla je ponuda od 10 milijuna eura?!

Podijeli :

Gleb Soboliev PressFocus NEWSPIX.PL via Guliver

Rijeka pregovara s Panathinaikosom oko transfera Tonija Fruka, piše Danijel Vukušić iz Novog lista.

Prema njegovim informacijama, riječ je o iznosu od oko deset milijuna eura, što bi u slučaju realizacije bio najveći izlazni transfer u povijesti Rijeke.

🔵⚪ #Rijeka Fruk update: Panathinaikos 🇬🇷 počeo pregovore s Rijekom.

Iznos se vrti oko €10m, koji milijun gore-dole 🙂 pic.twitter.com/gv6dJveV3X — Danijel (@gdinOtac) January 13, 2026

Dosadašnji rekord drži Andrej Kramarić, kojeg je riječki klub prodao Leicesteru 2015. za devet milijuna.

Toni Fruk mora na operaciju

Fruk prema Transfermarktu trenutno vrijedi devet milijuna. Ove sezone u svim natjecanjima postigao je deset golova i upisao dvije asistencije, a na kraju godine proglašen je najboljim igračem SHNL-a prema odabiru kapetana.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.