Klub iz Premier lige želi Belju, a stasiti stoper Dinama mogao bi se vratiti u domovinu?!

Škotski velikan Celtic već je, prema navodima Sportskih novosti, čak četiri puta u posljednje vrijeme slao skautove kako bi uživo pratio stopera Scotta McKennu. Škot je trenutačno izvan kadra Dinama zbog ozljede, no u klubu se nadaju da će ga osposobiti za finale Kupa. Iako je došao bez odštete, u Maksimiru ne isključuju mogućnost transfera ako stigne ozbiljna ponuda, uz napomenu da cijena zasad nije definirana.

U isto vrijeme pojavljuje se i interes iz Engleske za napadača Diona Drenu Belju, koji je prema pisanju istog izvora na radaru Brightona. Englezi su ga u više navrata pratili, a dodatnu zanimljivost priči daje činjenica da je trener Brightona povezan s agencijom koja zastupa Beljina menadžera. Uz Brighton, interes navodno pokazuju i Porto, Sporting te Ajax i Feyenoord, no u Dinamu naglašavaju da se ozbiljniji odlazak neće razmatrati prije europskih kvalifikacija.

Treća potencijalna transferna priča veže se uz vratara Dominika Livakovića, za kojeg se spominje interes Crystal Palacea. Iako službenih kontakata još nema, u pozadini postoji zanimljiva poveznica između sportskog direktora Dinama Darija Dapca i trenera londonskog kluba Olivera Glasnera, koji su nekada bili suigrači u Austriji.

U Maksimiru zasad smireno gledaju na sve spekulacije, svjesni da interes za ključne igrače raste, ali i da će konačne odluke o mogućim transferima ovisiti o završetku sezone i europskim ambicijama kluba.