Dinamo u dvije generacije osvojio Kup, jedna titula pripala Rudešu

Nogomet 5. svi 202620:01 0 komentara
Dragan Đukanović/GNK Dinamo Zagreb

Mladi nogometaši Dinama imali su vrlo uspješan dan u završnici Hrvatskog nogometnog kupa za mlađe uzraste, osvojivši dva od tri finala koja su se igrala u Križevcima.

U kategoriji pionira Dinamo je u finalu svladao Istru 2:0, a oba pogotka postigao je Gabriel Hrmić, koji je bio ključna figura susreta.

I juniorska momčad Dinama osvojila je naslov, pobijedivši Slaven Belupo 2:0. Utakmica je dugo bila bez golova, a onda je u samoj završnici Kalojan Božkov dvama brzim pogocima donio trofej zagrebačkom klubu.

U kadetskom finalu slavio je Rudeš, koji je nakon 1:1 u regularnom dijelu bio bolji od Osijeka poslije jedanaesteraca. Za Osijek je pogodio Lovro Tadić, a za Rudeš Leon Bevanda, dok su Zagrepčani bili precizniji u raspucavanju i tako došli do trofeja.

