Hajduk u subotu ide na teško gostovanje, evo kakav omjer Garcia ima protiv Varaždina

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

U 6. kolu SuperSport HNL-a Hajduk u subotu od 17 sati gostuje kod Varaždina.

Gonzalo Garcia će tako sedmi put voditi momčad protiv Varaždinaca, ali prvi put kao trener splitskog kluba. Do sada se s njima susretao na klupi Istre i ostvario učinak od jedne pobjede, četiri remija i jednog poraza.

Šafarić: Hajduk više nije samo Livaja, puno je goropadniji s Garcijom Hajdukovac oduševio u dresu reprezentacije: Kanadski novinari pitaju se treba li biti starter

Posebno zanimljivo je da su posljednja tri ogleda završila bez pogodaka (0:0). Ukupno je u tih šest utakmica palo samo osam golova, po četiri sa svake strane.

Četiri dvoboja Varaždin je vodio Nikola Šafarić, a dva puta Mario Kovačević, sadašnji trener Dinama. Jedinu pobjedu Garcia je ostvario u veljači 2023. na Aldo Drosini, kada je Istra svladala Varaždin 2:1, dok ih je vodio Kovačević. Poraz je doživio u srpnju 2022. u Puli protiv momčadi Nikole Šafarića (1:2).

Na gostovanjima u Varaždinu uvijek je odlazio s bodom, dva puta 0:0 i jednom 1:1. U subotu će tražiti prvu pobjedu u Baroknom grad, ali ovog puta bit će klupi Hajduka.