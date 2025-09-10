Hajdukovac oduševio u dresu reprezentacije: Kanadski novinari pitaju se treba li biti starter

Podijeli :

Amy Elle via Guliver

Hajdukovac je jedan od najvećih dobitnika ovog reprezentativnog rujanskog ciklusa.

Niko Sigur odigrao je 180 minuta u dresu Kanade i zabio prekrasan gol. Zbog toga se kanadski novinari pitaju treba li ubuduće biti starter ispred standardnog Alistaira Johnstona iz Celtica.

Kanadski izbornik Jesse Marsch s momčadi odradio dvije prijateljske utakmice u Europi. Prva je bila protiv Rumunjske u Bukureštu, gdje su Kanađani slavili 3:0. Sigur je krenuo od prve minute na desnom beku, odigrao cijeli susret i zabio krasan gol.

Četiri dana kasnije ponovno je bio u udarnoj postavi i odigrao cijelu utakmicu u pobjedi 1:0 protiv Walesa. Upravo nakon tog dvoboja u kanadskoj javnosti sve se glasnije raspravlja o njegovom statusu i konkurenciji s Johnstonom.

“Sve što ga je Jesse Marsch tražio, Sigur je to napravio, i više od toga. Ovo nije usmjereno protiv Johnstona, očito je teško kad je igrač ozlijeđen, a drugi igra jako dobro”, komentirali su kanadski novinari Gareth Wheeler i Jordan Wilson pa dodali:

“Sviđa mi se što postoji još jedna opcija, ovo će izvući najbolje iz Johnstona. Sigur pokazuje svoju kvalitetu i svestranost, to vam treba u momčadi, i to donosi svaki put.”

“Johnston je bio najbolji desni bek na Copa Americi, ali stvari su se promijenile. Nije samo njegova ozljeda, izgledao je iscrpljeno kad je došao na okupljanje. Johnston u svom najboljem izdanju je sigurno u prvom sastavu, ali Sigur će ga pritiskati do kraja”, zaključili su kanadski komentatori.