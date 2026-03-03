Hajduk na Rujevici nije zabio pogodak u posljednjih šest utakmica, a evo kad je zadnji put pobijedio

Rijeka u srijedu od 20 sati na Rujevici dočekuje Hajduk u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa.
U posljednjih šest susreta na Rujevici Rijeka je slavila pet puta, uz jedan remi, dok Hajduk u tom razdoblju nije uspio zabiti niti jedan pogodak.
Posljednja pobjeda Bijelih na Rujevici zabilježena je 2. listopada 2022. godine, pod vodstvom trenera Mislava Karoglana, kada su slavili jedinim golom Chidozieja Awaziema.
Rijeku je tada vodio Serse Cosmi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!