Hajduk na Rujevici nije zabio pogodak u posljednjih šest utakmica, a evo kad je zadnji put pobijedio

U posljednjih šest susreta na Rujevici Rijeka je slavila pet puta, uz jedan remi, dok Hajduk u tom razdoblju nije uspio zabiti niti jedan pogodak.

Garcia otkrio hoće li Livaja zaigrati protiv Rijeke pa poručio: ‘Uvijek se bojim otkaza’

Posljednja pobjeda Bijelih na Rujevici zabilježena je 2. listopada 2022. godine, pod vodstvom trenera Mislava Karoglana, kada su slavili jedinim golom Chidozieja Awaziema.

Rijeku je tada vodio Serse Cosmi.