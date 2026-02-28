Hajduk bi mogao biti bez trojice važnih igrača u najvećem hrvatskom derbiju

Robert Matić / Hajduk.hr

Hajduk od 17.45 sati večeras gostuje kod Varaždina u sklopu 24. kola HNL-a.

Trojica nogometaša Hajduka morat će u ovom okršaju biti posebno oprezni. Po tri skupljena žuta kartona imaju trojica igrača Hajduka, a to su Ron Raçi, Zvonimir Šarlija i Michele Šego.

Ako i protiv Varaždina dobiju žuti karton propustit će derbi s Dinamom koji je na rasporedu u nedjelju, 8. ožujka od 15 sati.

Između utakmice s Varaždinom i one s Dinamom, Hajduk će u srijedu igrati protiv Rijeke u četvrtfinalu Kupa.

