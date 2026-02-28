Carević: Svi kažu da je Dinamo najlakša utakmica za igrati i slažem se s time

Podijeli :

YouTube HNK Gorica

Nogometaši Gorice će sutra pokušati iskoristiti umor Dinamovih igrača nakon Genka.

Dinamo će sutra od 17:15 na Maksimiru ugostiti Goricu nakon ispadanja iz Europske lige, a tom prilikom utakmicu je najavio trener Gorice Mario Carević.

“Svaki pozitivan rezultat donese dozu samopouzdanja i naravno da je raspoloženje kroz tjedan drugačije nego kad izgubiš. Međutim, to smo zaboravili. Znamo da nas sada čeka teška utakmica, s obzirom na Dinamovu kvalitetu, širinu kadra i pojedince”, rekao je Carević.

POVEZANO Dinamu se nakon Genka vraća Beljo, ali…

Naravno, Carević se nada umoru Plavih…

“Naravno da će biti iznimno zahtjevna utakmica, ali vjerujem u svoje momke. Ako se budemo držali naših principa, sigurno ćemo imati svojih pet minuta. U takvim utakmicama moraš biti na vrhunskoj razini, protivnik mora imati malo lošiji dan, a i vratar mora biti raspoložen. Vjerujem da se dosta toga može poklopiti da ostvarimo pozitivan rezultat”, dodao je.

Na Maksimir idu bez pritiska.

“Svi kažu da je to najlakša utakmica za igrati i slažem se s time, vjerojatno malo ljudi od nas očekuje da možemo tamo nešto napraviti. Na nama je da uživamo u nogometu, da shvatimo to maksimalno ozbiljno i budemo koncentrirani, jer ekipe poput Dinama i Hajduka kažnjavaju apsolutno svaku pogrešku i dekoncentraciju”, zaključio je trener Gorice.