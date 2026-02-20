Evo na koga neće moći računati Garcia i Sanchez u Jadranskom derbiju zbog suspenzija

Vodeće četiri momčadi SuperSport HNL-a međusobno se sastaju u 23. kolu.
Program u nedjelju otvaraju četvrtoplasirani Varaždin i prvoplasirani Dinamo (15:00), a potom na Poljudu slijedi Jadranski derbi između drugog Hajduka i treće Rijeke (17:45).
U derbiju će oba trenera imati kadrovskih problema zbog suspenzija. Hajduk će zbog četiri žuta kartona biti bez Ante Rebića, koji je ove sezone u ligi upisao tri gola i tri asistencije.
Rijeka pak ne može računati na Antu Mateja Jurića i Justasa Lasickasa, koji također pauziraju zbog akumuliranih opomena.
Hajduk i Rijeka ove su sezone igrali dvaput. U Splitu je bilo 2:2, dok je na Rujevici Rijeka slavila 5:0.
