Garcia uoči Rijeke: ‘Almena je i dalje ozlijeđen, a ne znam hoće li Livaja igrati’

xLukaxKolanovicx via Guliver

Hajduk i Rijeka u nedjelju u 17:45 igraju Jadranski derbi na Poljudu u 23. kolu SHNL-a. Hajduk je drugi na ljestvici s 43 boda, a Rijeka treća s 32.

“Almena je još ozlijeđen, moramo vidjeti koliko će dugo nedostajati. Neće igrati protiv Rijeke. Svi su drugi u dobrom stanju. Marešić će biti važan igrač. Trebamo ga na ovoj poziciji, pogotovo jer je Mlačić otišao. Marešić je drugačiji igrač od ovih koje imamo. Za Livaju ne znam hoće li igrati u prvoj postavi. Možda hoće”, rekao je Garcia u uvodu.

Kakvu Rijeku očekujete?

“Fruk je najbolji igrač Rijeke i velik razlog što su bili prvaci prošle godine. U svakom trenutku može napraviti sjajan potez. Igrali su u četvrtak, nije to idealno za njih, ali u dobrom su raspoloženju. Bit će teško igrati protiv njih.

Imaju pravu momčad, agresivni su i blizu protivnika. Slični su Varaždinu, te ekipe vam zadaju puno problema i imaju dobre trenere. Ali mi uvijek idemo na pobjedu, tako se uvijek pripremamo. Nema kod nas kalkulacija.”

Kako će se prošla utakmica, u kojoj je Hajduk izgubio 5:0, odraziti na ovu utakmicu?

“Poraz u Rijeci bio je čudan. Nismo dobro krenuli, zabili su nam prva tri udarca koja su uputili. Nismo bili dovoljno oštri i kaznili su nas. Moramo biti spremni i agresivni protiv Rijeke. Ne smijemo biti mekani. To je ekipa s iskustvom, koja je osvojila prvenstvo. Oni ne žele igrati lijepo. I ne trebaju.”

Kako ste motivirali igrače?

“Kad si profesionalac, treba ti motivacija za svaku utakmicu. Jer svaka utakmica može ti biti zadnja. Motivacija mora biti na pravoj razini. Ne prejaka ni preslaba. Kad gledam Brazilce, znali su plakati tijekom himne i onda izgubiti 6:1. To znači previše motivacije. Treba imati dobar plan. Ne možete samo s motivacijom ići u ring s nekim puno većim od sebe jer će vas lako pobijediti.”

Kako se prilagoditi Rijeci koja ima jako dobre pucače s vanjskih pozicija?

“Rijeka puno zabija izvana. Morat ćemo se prilagoditi tome. Kad pucaju, šansa je 50 posto da zabiju. Moramo biti spremni na te udarce. Uvijek želimo da protivnik bude što dalje od našeg gola.”

Je li Genk otkrio slabosti Dinama?

“Neće nam to baš puno pomoći. Dinamo nije odigrao lošu utakmicu. Obje momčadi su imale puno prilika, samo ih je Genk zabio, a Dinamo nije. Omonia je imala isto više prilika od Rijeke, a Rijeka je pobijedila. Takav je nogomet.”

Kako komentirate angažman Igora Tudora u Tottenhamu?

“Hrvatski treneri su u velikim klubovima. Imao sam priliku upoznati Tudora. Bio je u mom uredu. Bio je skroman i razgovarali smo o nogometu. Sretan sam jer sam ga upoznao. Nadam se da će napraviti jako dobar posao u Tottenhamu.”