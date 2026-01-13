Englezi: Jakirovićev sin na meti milanskog Intera?

Podijeli :

GNK Dinamo

Već se neko vrijeme nagađa da je Leon Jakirović blizu odlaska iz Dinama. Kako su ranije pisale Sportske novosti, njegovi su agenti obavili razgovore s klupskim čelnicima, a poruka iz Maksimira bila je jasna – u ovom trenutku ne postoji realan prostor da mu se na proljeće pruži veća minutaža

Razlog tome su rezultatski imperativ i manjak bodovne sigurnosti, zbog čega je mladi stoper počeo razmišljati o nastavku karijere izvan Zagreba.

Unatoč svemu, trener Mario Kovačević uvrstio je 17-godišnjeg braniča na popis igrača za pripreme u Sloveniji, no Jakirović je zbog upale sinusa propustio njihov početak.

U međuvremenu se pojavila informacija Sky Sportsa da se Dinamov stoper našao na meti milanskog Intera. Za sada nije poznato koliku bi odštetu Dinamo tražio, posebno s obzirom na to da je Jakirović prije šest mjeseci potpisao novi ugovor. Ipak, jasno je da se ne radi o visokom iznosu za igrača koji je trenutačno peta opcija u obrani, a 16. siječnja navršava 18 godina.