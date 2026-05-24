Senzacija u Italiji! Modrićev Milan šokantno ostao bez Lige prvaka, tamo će Roma i ‘hrvatski’ Como

Podijeli :

Guliver Image

Odigrano je posljednje, 38. kolo Serie A, a večernji program donio je rasplet borbe za mjesta koja vode u europska natjecanja.

Četiri kluba konkurirala su za dvije pozicije u Ligi prvaka, a na kraju su plasman izborili Roma i Como. U Europa ligu idu Juventus i AC Milan.

Najveće iznenađenje večeri dogodilo se na San Siru, gdje je Cagliari šokirao Milan pobjedom 2:1. Rossoneri su poveli već u drugoj minuti golom Alexisa Saelemaekersa, no gosti su preokrenuli preko Gennara Borrellija i Juana Rodrigueza. Trener Massimiliano Allegri uveo je u 61. minuti Luku Modrića, ali ni hrvatski kapetan nije uspio pomoći Milanu da izbjegne poraz i ostane u borbi za Ligu prvaka.

Roma je svoj posao odradila pobjedom 2:0 protiv Verone i tako osigurala povratak u Ligu prvaka prvi put nakon sedam sezona. Momčad Gian Piera Gasperinija iskoristila je igrača više nakon isključenja Nicolása Valentinija. Strijelci za Rimljane bili su Donyell Malen i Stephan El Shaarawy, dok je u akciji kod prvog gola važnu ulogu imao i Paulo Dybala.

Povijesni uspjeh ostvario je Como, koji je pobjedom 4:1 protiv Cremonesea prvi put izborio nastup u Ligi prvaka. Momčad Cesca Fàbregasa dominirala je u gostima, a strijelci su bili Jesús Rodríguez, Anastasios Douvikas te dvostruki strijelac Lucas Da Cunha. Za Cremonese je pogodio Federico Bonazzoli.

Ključni trenutak utakmice dogodio se u 71. minuti kada je Matteo Bianchetti skrivio kazneni udarac, dok je Alberto Grassi isključen zbog prigovora. Hrvatski reprezentativac Martin Baturina igrao je za Como do 83. minute, dok je Ivan Smolčić odradio cijeli susret.