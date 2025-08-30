Modrić nakon prve asistencije otkrio koji problem mora riješiti u Milanu

Podijeli :

Milan je u 2. kolu Serie A na gostovanju svladao Lecce 0:2, a Luka Modrić (39) odigrao je cijeli susret i upisao prvu asistenciju za novi klub.

Hrvatski veznjak izveo je slobodan udarac kojim je pronašao Rubena Loftus-Cheeka za vodeći pogodak.

Nakon utakmice Modrić je izjavio:

“Osjećam se stvarno dobro, sve je savršeno. Dobro se slažem sa suigračima i opušten sam. Jedino još moram pronaći kuću, ali osim toga, sve je dobro. Naravno, još se bolje osjećaš kad pobijediš”, rekao je Modrić, a onda se osvrnuo na zahtjeve trenera Massimiliana Allegrija:

“Još se upoznajemo, a trener od mene traži da donesem tečnost ekipi. Još uvijek radim na fizičkoj spremi i nadam se da ću nakon reprezentativne stanke biti na sto posto. Trener također traži da pričam na terenu, s obzirom na to da imamo puno mladih igrača i potrebno im je samopouzdanje.”

Odgovorio je i zašto se odlučio na dolazak u Milan:

“Uvijek sam gledao talijanski nogomet, puno Hrvata je tu igralo, a iznad svih sam cijenio Milan. Često sam igrao protiv talijanskih ekipa i znam kako su dobro organizirane. Još uvijek se navikavam, ovo je teška liga. Morate biti oprezni u svakoj utakmici i dati sve od sebe za pobjedu, no zasad uživam u svemu što sam vidio.”