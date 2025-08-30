Talijani oduševljeni Modrićem: ‘On je nogomet, u 80. minuti trči za svakom loptom’

U 66. minuti iz slobodnog udarca precizno je ubacio za Rubena Loftus-Cheeka, koji je glavom zabio za vodstvo.

Modrić upisao prvu asistenciju u dresu Milana VIDEO / Modrić u Swanseaju kreirao treći dres

Modrićeva partija izazvala je brojne pohvale, a talijanski novinar Pietro Balzano Prota jedan je od mnogih koji je oduševljen nastupom hrvatskog kapetana:

“Modrić je nogomet. Razmišljao je nogometno, nikada nije pretjerivao, zadržavao je loptu kad je bilo potrebno, igrao je iz prve s nevjerojatnom jednostavnošću. Dotaknuo je more lopti i on je bio taj koji je odlučivao kada usporiti, a kada ubrzati igru. A u 80. minuti još je uvijek trčao za svakom loptom. Nevjerojatno”, napisao je Balzano Prota na X-u.