Sergio Busquets emotivnim videom najavio odlazak u mirovinu

AP Photo/Rebecca Blackwell via Guliver

Bivši veznjak španjolske reprezentacije i Barcelone Sergio Busquets odlazi u igračku mirovinu na kraju sezone Major League Soccer (MLS), objavio je u četvrtak njegov klub Inter Miami.

Busquets je prošao kroz mlade igračke ekipe Barcelone i proveo ukupno 18 godina u klubu, debitirajući u seniorskoj momčadi 2008., prije nego se pridružio Miamiju 2023. u kojem sada opet igra sa suigračima iz katalonskog kluba Lionelom Messijem, Jordijem Albom i Luisom Suarezom.

Za reprezentaciju je odigrao 143 utakmice i bio je dio momčadi koja je osvojila Svjetsko prvenstvo 2010. u Južnoj Africi i Europsko prvenstvo dvije godine kasnije u Poljskoj i Ukrajini.

“Osjećam da je došlo vrijeme da se oprostim od karijere profesionalnog nogometaša. Prošlo je gotovo 20 godina uživanja u ovoj nevjerojatnoj priči o kojoj sam oduvijek sanjao“, rekao je Busquets u videu objavljenom na Instagramu.

“Odlazim u mirovinu vrlo sretan, ponosan, ispunjen i prije svega zahvalan… Hvala vam svima puno, vidimo se uskoro.”

Busquets, kojeg se smatra jednim od najboljih obrambenih veznih igrača svih vremena, odigrao je više od 700 utakmica za Barcelonu, osvojivši devet naslova La Lige i tri trofeja Lige prvaka s katalonskim klubom.

Nakon preseljenja u SAD, 37-godišnjak je osvojio Liga kup i Supporters’ Shield te će posljednjih nekoliko utakmica karijere odigrati u doigravanju MLS-a.