Ruski vratar je u FIFA Interkontinentalnom kupu izjednačio rekord star 39 godina

(AP Photo/Hussein Sayed) via Guliver Image

U finalu FIFA Interkontinentalnog kupa PSG je porazio Flamengo nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca, a junak je bio ruski golman Matvei Safonov koji je napravio nešto što nije viđeno još od 1986. godine.

Naime, ruski vratar je u raspucavanju obranio četiri jedanaesterca. Obranio je pokušaje Saula Nigueza, Pedra, Lea Pereire i Luiza Arauja te je tako izjednačio rekord koji je postavio Helmut Duckadam 1986. godine u finalu Lige prvaka (Europski kup prvaka). Tada je rumunjski vratar obranio četiri penala u finalu protiv Barcelone. Duckadam je branio za Steauu iz Bukurešta kojoj je to jedini naslov u Ligi prvaka.