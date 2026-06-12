Ronaldo: Mislim da sam u dobroj formi, zar ne gledate utakmice?

“Znamo da je Svjetsko prvenstvo uvijek posebno natjecanje, baš kao i Europsko prvenstvo. Na ovaj turnir odlazimo puni nade. Fizički? Osjećam se dobro. Zar ne gledate utakmice? Mislim da sam u dobroj formi. Tu nema nikakvog iznenađenja“, rekao je napadač Al Nassra, kojem će ovo biti šesti nastup na svjetskim prvenstvima.

Na pitanje dokle Portugal može dogurati, Ronaldo je odgovorio:

“To ćemo saznati tek na kraju. Imamo vrlo dobru generaciju igrača. No, kao što uvijek kažem, postoje čimbenici koje ne možemo kontrolirati. Utakmice, pobjede ili porazi – to je najvažnije. Ipak, vjerujem da će ova sjajna generacija donijeti mnogo radosti portugalskom narodu. Najvažnije je da dobro započnemo.“

Izbornik Roberto Martínez istaknuo je kako je momčad spremna i da sa sobom nosi očekivanja cijele nacije.

“Prije svega želim zahvaliti na podršci koju smo imali na dvije prijateljske utakmice. Upravo takva energija bila nam je potrebna za psihološku pripremu momčadi. Zato veliko hvala svima. Spremni smo, dat ćemo sve od sebe i borit ćemo se. Imamo nevjerojatne momčadske vrijednosti i kofere pune snova svih Portugalaca. Imamo odgovornost, ali borit ćemo se zajedno. Kada smo zajedno, jači smo“, rekao je španjolski stručnjak.

Martínez smatra da Portugal raspolaže generacijom koja spaja talent i odgovornost.

“Ovo je generacija s puno odgovornosti i puno talenta. Imamo skupinu iznimno kvalitetnih igrača, ali najvažniji su njihov stav, fokus i odgovornost koju osjećaju dok nose dres Portugala.“

Portugal se nalazi u skupini K. Prvu utakmicu igrat će 17. lipnja protiv Demokratske Republike Kongo u Houstonu od 19 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Šest dana kasnije, također u Houstonu, suparnik će mu biti debitant Uzbekistan, a susret počinje u isto vrijeme.

Natjecanje u skupini Portugal će zaključiti 27. lipnja dvobojem protiv Kolumbije u Miamiju, koji počinje u 1:30 po srednjoeuropskom vremenu, u noći s 27. na 28. lipnja.