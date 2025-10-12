Rakitić o novom Livajinom ugovoru: ‘Svi želimo isto, Hajduk je njegov dom’

Podijeli :

Robert Matić / hajduk.hr

Ivan Rakitić imao je što reći na temu novog ugovora za Marka Livaju.

U razgovoru za 24sata, Rakitić se dotaknuo brojnih tema, ali i one koja najviše zanima navijače Hajduka. Riječ je naravno o novom ugovoru Marka Livaje, kapetanu Bijelih aktualni istječe u ljeto iduće godine.

“Livaja je kapetan, lider i prijatelj. Nositi toliki teret nije lako, ali on to radi savršeno. Nevjerojatno je koliko je dao Hajduku i to se ne smije zaboraviti”, započeo je Rakitić pa se dotaknuo novog ugovora.

“Radi se na tome. Svi želimo isto. To je da Marko ostane. Hajduk je njegov dom”, dodao je Rakitić.

Livaja je u Hajduk stigao u veljači 2021. iz grčkog AEK-a kao slobodan igrač. Od tada do danas je zabio 96 golova i imao 46 asistencija u 181 utakmici.