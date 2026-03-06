‘Nikad nisam vidio ovako loš Tottenham u svom životu, ne znam protiv koga uopće mogu do bodova’

Tottenham je poveo u 34. minuti golom Dominica Solankea, ali je samo tri minute kasnije ostao s desetoricom nakon prekršaja Mickyja van de Vena.

Ismaila Sarr izjednačio je iz jedanaesterca, a potpuni preokret dogodio se u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. Jørgen Strand Larsen pogodio je u prvoj minuti nadoknade, dok je Sarr u sedmoj minuti postavio konačnih 1:3.

Englezi ga tjeraju, a Tudor odgovara: Nakon ove utakmice vjerujem više nego prije u spas VIDEO / Tudor u velikom problemu: Izgubio je treći londonski derbi u nizu, a Tottenham je sada kandidat za ispadanje iz lige

Uoči utakmice pisalo se da bi Tudor mogao dobiti otkaz ako ne pobijedi, pa je nakon novog poraza njegova budućnost na klupi Tottenhama dodatno dovedena u pitanje. Spursi su ovim porazom ostali samo bod iznad zone ispadanja, a tisuće navijača napustile su stadion već prije kraja prvog poluvremena uz zvižduke.

Analitičar Daily Maila Harry Bamforth bio je vrlo oštar:

“Nisam siguran da sam u svom životu ikad vidio ovako loš Tottenham. Nedostaje im kvalitete, intenziteta i strasti. Mislim, nedostaje im svega što je potrebno za ostanak u Premier ligi.

Tottenham je sada izgubio pet uzastopnih utakmica u Premier ligi, prvi put od studenoga 2004. Jednostavno se ne vidi odakle bi im mogao doći sljedeći bod; sljedeća ih čeka utakmica protiv Liverpoola na Anfieldu, na stadionu na kojem, kako je poznato, gotovo uvijek gube. Ovo su mračni, mračni dani za Spurse.”