VIDEO / Tudor u velikom problemu: Izgubio je treći londonski derbi u nizu, a Tottenham je sada kandidat za ispadanje iz lige

Podijeli :

Nogometaši Tottenham Hotspura upislai su i treći uzastopni poraz otkako ih je preuzeo hrvatski stručnjak Igor Tudor, u posljednjoj utakmici 29. kola engleskog prvenstva na svom su terenu izgubili od Crystal Palacea sa 1:3.

Sve bitno na utakmici dogodilo se u drugom dijelu prvog poluvremena. Prvo je Solanke (34) doveo domaće u prednost samo da bi tri minute kasnije Van de Ven napravio ogromnu glupost i povukao za ruku Sarra u svom kaznenom prostoru te za to dobio crveni karton.

Gosti su dobili priliku iz kaznenog udarca za poravnanje koju je Sarr (40-11m) i iskoristio za 1:1.

U obilatoj sudačkoj nadoknadi prvog dijela Crystal Palace je zabio još dva gola. Prvi je bio djelo Stranda Larsena u 46. minuti.

Samo šest minuta kasnije Sarr je zabio svoj drugi gol za konačnih 3:1.

Borna Sosa ostao je na klupi Crystal Palacea koji je 13. sa 38 bodova, dok je Tottenham 16. sa 29 bodova, samo jednim više od 18. West Ham Uniteda koji je u zoni ispadanja.

Vodi Arsenal sa 67 bodova, sedam manje uz utakmicu manje ima drugi Manchester City.