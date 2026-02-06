Je li nedjelja taj dan? James Milner ulazi u povijest, na pragu je impresivnog rekorda!

Podijeli :

AP Photo/Rui Vieira via Guliver

Prošle su 24 godine otkako je James Milner debitirao u Premier ligi. S punih 40 godina Milner bi u nedjelju mogao izjednačiti rekord po broju odigranih utakmica u Premier ligi.

Ako uđe na teren u dvoboju Brightona i Crystal Palacea ove nedjelje (15 sati), James Milner izjednačit će rekord koji od 2018. godine drži Gareth Barry. Bio bi to njegov 653. nastup u Premier ligi u karijeri.

Ako se to dogodi u nedjelju, bit će to točno 8.491 dan nakon njegova debija.

U najjačoj ligi na svijetu Milner je najviše utakmica odigrao za Liverpool – 230, zatim za Manchester City – 147, Aston Villu – 100, Newcastle – 94 i Leeds – 48. Za Brighton je dosad odigrao 33 utakmice.

Jedna od zanimljivijih anegdota iz Milnerove duge karijere veže se upravo uz ogled s Crystal Palaceom, ali iz vremena kada je igrao za Liverpool. Bilo je to 2019. godine, a Milneru je crveni karton pokazao Jon Moss, koji mu je bio učitelj u osnovnoj školi Westbrook Lane u Leedsu.

„Tada je rekao da sam jedva čekao pokazati mu karton. A ljudi kažu da sam ja jedini učitelj koji je isključio svog učenika u Premier ligi. Mislim da se sada obojica tome možemo smijati“, rekao je Moss za BBC.

„Mislim da će to za Milija biti posebna stvar, ali on je fokusiran na igru, kao i na ambicije kluba i momčadi. Želi i sada biti uspješan kao što je bio tijekom cijele karijere. On je osoba s pobjedničkim mentalitetom i mislim da je iznimno važno imati takve igrače u momčadi. To su oni koji znaju kako se pobjeđuje, znaju što je potrebno za pobjedu, kako se treba pripremiti utakmica, kako reagirati u lošim fazama, a mi imamo taj momentum“, rekao je menadžer Brightona Fabian Hürzeler, nešto više od osam godina mlađi od Milnera.

Ostvarenje sna

Milner je imao samo 16 godina i zarađivao 70 funti tjedno kada je priključen prvoj momčadi Leedsa. Njegov otac Peter bio je među gostujućim navijačima tog 10. studenoga 2002., kada je tadašnji menadžer Leedsa Terry Venables umjesto Jasona Wilcoxa (današnjeg sportskog direktora Manchester Uniteda) na teren poslao golobradog Jamesa Milnera. Na terenu je proveo tek nekoliko minuta. Leeds je pobijedio West Ham 4:3.

Za Milnera je to bilo ostvarenje snova. Odrastao je navijajući za Leeds i imao je 16 godina i 309 dana. U tom je trenutku bio drugi najmlađi debitant u povijesti natjecanja.

Samo šest tjedana kasnije, na Boxing Day, Leeds je pobijedio Sunderland 2:1, a James Milner postao je najmlađi strijelac u povijesti Premier lige. Imao je 16 godina i 356 dana. Taj je rekord vrijedio sve do travnja 2025., kada ga je srušio James Vaughan.

Od tada pa do iščekivanja nedjelje, kao i sljedeće utakmice koja će biti rekordna, James Milner osvojio je tri naslova prvaka Premier lige, dva FA kupa, jednu Ligu prvaka, jedno Svjetsko klupsko prvenstvo, jedan UEFA Superkup, jedan Intertoto kup, dva Liga kupa i dva Community Shielda.

U nedjelju će James Milner imati 40 godina i 35 dana.