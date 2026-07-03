Portugalski izbornik: Modrić igra kao mladić! Čestitam mu, inspirirao je tisuće djece

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Joao Bravo Sports Press Photo via Guliver Image

Izbornik portugalske nogometne reprezentacije Roberto Martinez nakon 2:1 pobjede protiv Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva u Torontu kazao je kako njegovu momčad do uspjeha vodio pobjednički mentalitet.

“Prvo poluvrijeme je bilo fantastično. Intenzitet, dolazak u završnu trećinu terena… Uvijek postoji opasnost kada igrate protiv ekipe kao što je Hrvatska, koja sjajno kontrolira loptu. Primiti gol, a ipak čvrsto vjerovati u uspjeh i iskoristiti igrače s klupe, to je mentalitet koji donosi pobjede. Na svjetskim prvenstvima više ne postoje savršene utakmice. Potrebna je disciplina, talent, ali i igra srcem”, rekao je Martinez.

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“Ne postoji igrač na Svjetskom prvenstvu koji može izvesti penal onako kako je to učinio Cristiano, a nema ni drugog napadača s takvom snagom i sposobnošću da uđe u kazneni prostor kao što to čini Goncalo Ramos. Imali smo i druge igrače koji su mogli doprinijeti, to je ono što želimo”, dodao je portugalski izbornik.

Martinez je u obraćanju novinarima odgovorio i na pitanje o hrvatskom kapetanu. Luka Modrić u rujnu slavi 41. rođendan i izgledno je da je odigrao posljednji veliki turnir za Hrvatsku.

“Govorimo o igraču koji igra kao mladić. Ne razgovaramo često o samom razmišljanju u igri. Sve se vrti oko taktike, tehničkog i fizičkog dijela. Modrić je prekrasan primjer toga. Pronalazi prostore, prilagođava se tijeku utakmice, šalje pravo dodavanje. Imao sam priliku patiti na terenu protiv njega dok je Modrić igrao za Tottenham. Čestitam mu, inspirirao je tisuće djece”, poručio je portugalski izbornik.