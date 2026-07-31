UŽIVO OD 20: Stigli su sastavi za otvaranje HNL-a, Kovačević napravio 8 promjena

Dinamo je u sedmom mjesecu imao već dvije službene utakmice. Nakon odrađenih priprema u Sloveniji i na Maksimiru išao je u goste Thunu gdje je u prvoj utakmici remizirao s 1:1. U uzvratu na Maksimiru su Modri gubili s 2:0, ali su nakon crvenog kartona Švicaraca uspjeli preokrenuti susret u svoju korist i na kraju slaviti s 3:2, odnosno s ukupnih 4:3.