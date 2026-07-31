Ima više od 300 nastupa u Bundesligi, sada je potpisao za Ajax

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xCelinaxLeiersx via Guliver Image

Veliki transfer dogodio se u Nizozemskoj gdje je tamošnji velikan Ajax doveo veliko pojačanje iz Bundeslige.

Na svojim društvenim mrežama su u petak predstavili dolazaka Juliana Brandta, povremenog njemačkog reprezentativca koji od 2019. godine brani boje Borussije Dortmund.

Za njih je upisao čak 218 nastupa u Bundesligi, ali mu BVB ovoga ljeta nije odlučio produžiti ugovor pa je igrač, koji je skupio više od 300 nastupa u elitnom njemačkom razredu, postao slobodni agent.

To je iskoristio Ajax koji pred sobom ima zauzeto europsko ljeto. Izborili su prolazak u treće pretkolo Konferencijske lige gdje ih čeka irski Shelbourne.

Brandt je Kopljanici potpisao ugovor do 2029. godine te će pokušati prekinuti dominaciju PSV-a u Eredivisie. Klub Ivana Perišića osvojio je posljednja tri naslova, a Ajax je svoju posljednju titulu osvojio 2022. godine.

Brandt je, osim za Dortmund, igrao i za Bayer Leverkusen za koji je skupio 165 nastupa u Bundesligi.