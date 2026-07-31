Smolčić s Comom osvojio treće mjesto na Como Cupu

Podijeli :

AP Photo/Antonio Calanni via Guliver Image

U petak popodne na rasporedu su bile utakmice za plasman na prijateljskom turniru "Como Cup". Tamo je domaćin, kao što i ime govori, bio Como, talijanski prvoligaš.

Como, senzacija Serie A, je u skupini, koja se igrala u formatu od 45 minuta po utakmici, osvojio drugo mjesto iza Villarreala, a ispred saudijske Al-Ule.

Tako ih je u petak čekao okršaj za treće mjesto protiv portugalskog Famalicaa. Taj susret se ipak igrao punih 90 minuta. Od početka je taj susret počeo hrvatski branič Ivan Smolčić koji je u skupini dobio minute u porazu na penalima protiv Villarreala.

Nakon prvog poluvremena Como je vodio 3:1 iako je početkom susreta Famalicao poveo golom Georgiosa Koutsiasa. Do kraja prvih 45 minuta za talijanski klub zabijali su Anastasios Douvikas dvaput te Assane Diao.

U drugom dijelu Famalicao je smanjio golom Mathisa Jangeala, ali Como je na kraju osvojio treće mjesto na Como Cupu.

Martin Baturina nije nastupio na ovom turniru, ali se očekuje da će se priključiti momčadi na Emirates Cupu u Londonu protiv Arsenala.