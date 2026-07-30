Rijeka saznala protivnika u trećem pretkolu Konferencijske lige

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Foto: HNK Rijeka

Dok traje utakmica drugog pretkola Konferencijske lige između Derry Cityja i Rijeke, završen je susret koji se križa s pobjednikom tog dvomeča.

Okršaj finskog Ilvesa i islandskog Stjarnana je nakon 210 minuta završio s ukupnih 3:3 što je značilo da je o putniku u treće pretkolo Konferencijske lige odlučilo raspucavanje jedanaesteraca.

Tamo je odmah na startu obranu upisao bivši golman Dinama Faris Krkalić koji je svojem Ilvesu donio ranu prednost.

Finci su to do kraja i sačuvali te su osigurali treće pretkolo Konferencijske lige gdje će najvjerojatnije igrati protiv Rijeke koja trenutačno vodi s 2:0 u dvomeču protiv Derry Cityja.

Prva utakmica igrala bi se na terenu pobjednika dvomeča između Rijeke i Derryja, a uzvrat će se igrati u Finskoj.