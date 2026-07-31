Pobuna se širi: Nakon Uefe i Concacafa, i Azija se usprotivila Fifi!

Azijska nogometna konfederacija (AFC) objavila je u petak da podržava Uefu i Concacaf u protivljenju Fifinom prijedlogu o prodaji dijela vlasničkih prava za Svjetsko prvenstvo, s ciljem "zaštite Svjetskog prvenstva”.

“S obzirom na stajališta koja su iznijele Uefa i Concacaf, kao i na podjele bez presedana koje su se pojavile u nogometnom svijetu, AFC smatra da predloženi FFE (FIFA Forward Enterprise) ne može realno postići široki konsenzus i jedinstvo koji su potrebni za daljnji napredak”, priopćila je Azijska konfederacija koja okuplja 47 članica.

Iako se nije izričito usprotivila projektu, AFC smatra da se “svaki prijedlog koji bi mogao ugroziti jedinstvo i univerzalni karakter” Svjetskog prvenstva “mora ponovno razmotriti”.

Uefa je u četvrtak zaprijetila bojkotom svih natjecanja pod okriljem Fife, uključujući i svjetska prvenstva, ukoliko se i dalje bude inzistiralo na prodaji vlasničkih prava privatnim investitorima, no Concacaf se nije odlučio na takvu odluku.