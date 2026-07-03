Modrić: Da je bilo obrnuto VAR se nikad ne bi uključio! Moj kraj? Nije vrijeme da se o tom priča

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Kapetan Vatrenih Luka Modrić dao je svoj sud nakon bolnog poraza 2:1 od Portugala i ispadanja sa Svjetskog prvenstva.

“Utakmicu možemo sagledati u dva dijela, prvo poluvrijeme nismo bili na razini. Dosta smo bili povučeni, ali drugo smo poluvrijeme odigrali stvarno fenomenalnu utakmicu. Jedna od naših boljih utakmica. Mogli smo to prije završiti, ali jednostavno nismo uspjeli. Dosta smo se ispromašivali, onda su se dogodile neke stvari koje su meni nevjerojatne. Teško je nešto sada pametno reći, još vruć nakon utakmice. Ne želim nešto krivo reći. Zaslužili smo više”, rekao je Luka Modrić pa prokomentirao situaciju kod poništenog gola:

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“Sudac je rekao da je Matanović dirao loptu, ali mi smo gledali snimke i nigdje to nismo vidjeli. Ako ne dira loptu, nije bilo zaleđe.”

Modrić smatra da je Hrvatska zaslužila više, ali da su neke stvari išle u korist Portugala.

“Taj penal… mislim da je bilo obrnuto da se VAR nikada ne bi uključio. Ja sam za taj VAR govorio, kada se uveo da mi se ne sviđa, poslije je za neke stvari bio dobar, ali ga krivo koriste ili ga koriste na način gledajući selektivno ili gledajući veličinu ekipe. Po meni VAR se treba aktivirati ako je 200 posto neka greška, ali ne kada je u sivoj zoni. Danas jedanaesterac nije bio. Ne možeš ga suditi na ovakvoj utakmici. To me nervira jer uvijek ide na našu štetu. Što je tu? Idemo dalje, nećemo se sad vaditi na to. Samo me te neke stvari smetaju, jer ti odlučuju sudbine, odlučuju ti raspoloženje za sve što radiš, što se odričeš, trgaš se, boriš se. Krivo ti je.”

Neki igrači su plakali nakon utakmice.

“Mateo, Pero i drugi, to je pokazatelj tih emocija što nam znači Hrvatska, koliko živimo za uspjeh, koliko živimo za svaku utakmicu, za svaku pobjedu, koliko smo sretni, koliko nas ispunjava to kad smo tu. Kada izgubiš, pogotovo na velikim natjecanjima, krivo ti je, teško ti to padne, jer znamo, svjesni smo koliko nam Hrvatska znači, znamo koliku imamo podršku, koliko nas ljudi prati i voli.”

Ponosni su na koji su način predstavili Hrvatsku.

“To je Hrvatska koju svi znaju i zašto smo tako cijenjeni i voljeni u svijetu. Sada se treba resetirati.”

Naravno, pitanje koje visi u zraku već mjesecima, možda i godinama: je li stigao na kraj puta s Vatrenima?

“Nije vrijeme da se o tome priča, brzo ćete sve znati,” poručio je Luka Modrić.