Nevjerojatna priča s Farskih otoka: Igrač koji je izbacio Slovence ima samo jednu ruku

Podijeli :

Guliver Image

Nogomet je ponovno ponudio priču koja nadilazi granice sporta. Danski veznjak Marius Kryger Lindh, rođen bez desne podlaktice, postao je jedan od junaka kvalifikacija za Konferencijsku ligu nakon što je pogotkom protiv Kopera ispisao posebno poglavlje europske nogometne povijesti.

Njegov NSÍ Runavík priredio je veliko iznenađenje eliminiravši slovenski Koper u drugom pretkolu. Nakon poraza 3:1 u prvoj utakmici na Farskim otocima, Runavík je u uzvratu u Sloveniji slavio istim rezultatom poslije produžetaka i izborio raspucavanje s bijele točke. Na penalima je bio uspješniji s 4:3 te izborio prolaz u sljedeću rundu.

Lindh je u 70. minuti postigao pogodak za 2:0, kojim je svojoj momčadi omogućio produžetke. Time je postao tek drugi nogometaš bez jedne ruke koji se upisao među strijelce u europskim klupskim natjecanjima.

Prije njega taj je uspjeh ostvario Sjeverni Irac Jimmy Hasty, koji je 25. rujna 1963. godine kao član Dundalka zabio u pobjedi 2:1 protiv Züricha u tadašnjem Kupu prvaka. Hasty, poznat pod nadimkom “Jednoruko čudo”, desetljećima je bio jedini igrač s takvim postignućem, a Lindh je sada ponovio njegov podvig.

Dvadesetsedmogodišnji Danac jedini je aktivni nogometaš bez jedne ruke koji nastupa na tako visokoj međunarodnoj razini. Na Farske otoke stigao je 2022. godine kako bi nastavio profesionalnu karijeru, a tijekom boravka ondje nosio je dresove AB-a, B36 i NSÍ Runavíka. Za igre u B36 proglašen je najboljim igračem kluba 2024. godine.

Prije odlaska na Farske otoke nastupao je za danski Slagelse. Pogodak protiv Kopera bio mu je prvi u šest nastupa u Konferencijskoj ligi, dok je ove sezone za Runavík u 24 utakmice postigao četiri pogotka i dodao šest asistencija.

U trećem pretkolu Konferencijske lige NSÍ Runavík igrat će protiv švicarskog Lugana. Iako je švicarski predstavnik favorit, klub s Farskih otoka već je pokazao da može iznenaditi i znatno jače suparnike.