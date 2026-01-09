Pao je dogovor: Bukayo Saka potpisuje novi ugovor s Arsenalom

Podijeli :

David Klein Sportimage via Guliver Image

Arsenal je u četvrtak navečer na Emiratesu remizirao 0:0 s Liverpoolom, a mnogi navijači bili su razočarani predstavom Topnika u drugom poluvremenu. Iako je Arsenal i dalje prvi sa šest bodova prednosti nad Manchester Cityjem, na društvenim mrežama bile su burne reakcije navijača. No, u petak popodne stigla je vijest koja će razveseliti sve navijače kluba iz crvenog dijela sjevernog Londona.

Naime, u petak popodne David Ornstein, naugledniji engleski insajder, objavio je kako je Bukayo Saka dogovrio sve detalje novog ugovora. Već nekoliko mjeseci pričalo se kako razgovori idu u pravom smjeru, a u petak je stigla potvrda, iako još ne službena da će Saka potpisati novi ugovor.

Prema Ornsteinu Saka će potpisati ugovor do 2031. godine, a iznos tjedne plaće još nije poznat, no nagađa se da će biti među najplaćenijim igračima na svojoj poziciji.

U Arsenalu je Saka odigrao 290 utakmica, zabio 77 golova i upisao 77 asistencija. Osvojio je jedan FA Cup i dva Community Shielda, a ove godine je na pravom putu da u svoju kolekciju doda jedan veliki trofej. Arsenal je na prvom mjestu Premier lige, a na istom mjestu su i u Ligi prvaka nakon šest kola. U nedjelju Arsenal započinje put u trećem kolu FA Cupa, a sljedećeg tjedna će igrati prvu utakmicu polufinala EFL Cupa protiv Chelseaja na Stamford Bridgeu.