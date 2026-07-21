Ovo je sastav Dinama za okršaj s Thunom, Lisica u prvih 11!

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Stanusic via Guliver

Dinamo večeras od 20 sati igra 2. kolo kvalifikacija za Ligu prvaka u gostima kod švicarskog Thuna.

Čini se da je trener Dinama Mario Kovačević već donio konačnu odluku o početnoj postavi.

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Gol Dinama u prvoj službenoj utakmici sezone čuvat će Ivan Filipović, a ispred njega bi u obrani trebali stajati Valinčić, Dominguez, Galešić i Goda. Iako se nagađalo da bi u prvih 11 uz Domingueza mogao uskočiti iskusni Scott McKenna, posljednje vijesti s Maksimira govore da je Niko Galešić ipak bliže startnoj poziciji.

Zbog suspenzije iz prošle sezone u kadru nema Luke Stojkovića, pa će u veznom redu biti Gabriel Vidović. Društvo u sredini terena pravit će mu standardni dvojac – kapetan Josip Mišić i Miha Zajc.

U formaciji 4-3-3, napadački trojac predvodit će Dion Drena Beljo na poziciji centarfora, dok će krilne pozicije zauzeti Mateo Lisica desno te povratnik Mislav Oršić na lijevoj strani.

Vjerojatni sastav Dinama protiv Thuna:

Filipović – Valinčić, Dominguez, Galešić, Goda – Zajc, Mišić, Vidović – Lisica, Beljo, Oršić