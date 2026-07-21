Tko prijeti Dinamu? Thun su napustili ključni igrači, trener debitira, ali oprez je nužan!

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Dinamo večeras od 20 sati otvara novu europsku sezonu. U prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka Modri gostuju kod švicarskog prvaka FC Thuna, dok je uzvratni susret na rasporedu idućeg utorka na Maksimiru u istom terminu.

Švicarska momčad u ovaj dvoboj ulazi nakon što je izvela jedno od najvećih čuda u povijesti europskog nogometa – kao novi prvoligaš senzacionalno su osvojili naslov prvaka Švicarske, ostavivši iza sebe bogate gigante poput Young Boysa i Basela.

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Time su privukli pozornost cijele Europe, a ugledni BBC prozvao ih je i “švicarskim Leicesterom”.

Thun, klub iz istoimenog slikovitog alpskog gradića od svega 45 tisuća stanovnika osvojio je tako svoj prvi naslov prvaka u 128 godina dugoj povijesti. Njihov put do vrha bio je trnovit.

Nakon ispadanja iz elitnog društva 2020. godine, plesali su na rubu ponora. Financijski krah izbjegnut je u nekoliko navrata isključivo zahvaljujući stranim investicijama, a posljednji put klub je spašen od gašenja početkom 2024. godine.

Proveli su pet godina u drugoj ligi, i 2025. izborili povratak u elitni razred pa odmah u prvoj povratničkoj sezoni – pomeli konkurenciju. Postali su tek drugi klub u povijesti švicarskog nogometa, i prvi nakon Grasshoppersa davne 1952. godine, koji je u dvije uzastopne sezone osvojio drugu, pa odmah zatim i prvu ligu.

Momčad je u šampionskoj sezoni posložio legendarni bivši napadač kluba i švicarske reprezentacije, 50-godišnji Mauro Lustrinelli. Thun je pod njim igrao okomit, dinamičan i nevjerojatno agresivan nogomet s visokim pritiskom. Zanimljivo je da su u prosjeku imali tek 46,5 % posjeda lopte po utakmici, manje od čak osam prvoligaša, ali su usprkos tome imali najbolji napad i najbolju obranu lige, uz povijesni niz od 10 uzastopnih prvenstvenih pobjeda ostvaren u veljači.

No, kreator povijesnog uspjeha više nije u klubu jer je odmah nakon završetka sezone preuzeo Union Berlin. Na klupi ga je zamijenio Gian-Luca Privitelli, 48-godišnji trener koji je posljednje, 2023. godine, vodio U-20 reprezentaciju Švicarske. Utakmica protiv Dinama bit će mu debi u ulozi glavnog trenera.

Osim promjena na klupi, šampionska momčad temeljito je izmijenjena.

“Ofenzivni vezni Meichtry otišao je u Genou za četiri milijuna eura, makedonski napadač Rastoder u Panathinaikos za 3.5 milijuna eura, napustio ih je i Bertone koji je nakon isteka ugovora otišao u Luzern. Ta tri igrača bila su vrlo važna za šampionski Thun. Napustio ih je i trener Lustrinelli koji je otišao u Union Berlin. Oni su sada za većinu nepoznanica, ali vjerujem da ih je Dinamo skautirao u pripremnim utakmicama i da imaju bolju sliku”, opisao je novu momčad Thuna bivši trener Dinama Nenad Bjelica u razgovoru za Sport Klub, koji nam je ponudio i sliku njihove taktičke izvedbe:

“Oni se i brane i napadaju u 4-4-2, igraju dosta usko, u rombu, što ekipama koje nisu navikle na agresivniji pritisak može napraviti problem. Dinamo će morati smanjiti rizik u izgradnji napada od golmana, jer je Thun vrlo agresivan i čeka na grešku protivnika. Imaju jako dobru tranziciju po osvojenoj lopti i smanjio bih rizik po izlasku jer bi Dinamo time otupio jednu njihovu oštricu koja je jako opasna.”

U istom stilu trebali bi igrati i danas, no više od formacije, koja bi prema najavama svakako trebala biti 4-4-2, ostaju upitna imena u početnom sastavu.

Niti navijači švicarskog prvaka još ne znaju što ih čeka u novoj sezoni, a činjenica jest da je momčad oslabljena s odlascima spomenutih ključnih pojedinaca, ali i još sedmoricom igrača koji su sudjelovali u osvajanju naslova.

O kvaliteti zamjena teško je suditi – osim što je upitno u kojoj mjeri će se uigrati do dvomeča s Dinamom, činjenica jest da je riječ o igračima koji su redom dolazili iz nižih liga. Dva najskuplja pojedinca u momčadi, s vrijednosti od 2.5 milijuna eura su Michael Heule i vratar Niklas Steffen, a milijun manje vrijedi opasni veznjak Valmir Matoshi te desni bek Fabio Fehr.

Iza Thuna su osrednji rezultati na pripremama. Nakon 6:2 pobjede protiv drugoligaša Xamaxa, remizirali su s novopečenim bundesligašem Elversbergom (1:1) pa izgubili od njemačkog trećeligaša Mannheima 1:2.

“Koliko je teško uigrati novu momčad, vidjeli smo i na primjeru Dinama početkom prošle sezone, kada je dosta ‘kašljucao’ i neke utakmice odigrao jako dobro, neke loše. Nije nogomet toliko jednostavan da dovedete nove igrače i da će sve odmah štimati. Treba proći određeni period da se ekipa uigra i da trener provede zamisli”, istaknuo je na ovu temu u razgovoru za Sport Klub Vedran Ješe, koji je u svojoj karijeri igrao za Thun.

Napomenimo i kako su se u švicarskom prvaku dogodile promjene u vlasničkoj strukturi.

Glavni investitor i član upravnog odbora, Beat Fahrni, službeno je prodao sve svoje dionice i definitivno napustio klub. Iako predsjednik kluba Andres Gerber javno smiruje situaciju tvrdeći da je financijska pozicija kluba stabilna, švicarski mediji ističu da je Fahrnijev odlazak iza sebe ostavio gomilu otvorenih pitanja i potaknuo glasine o skrivenim problemima unutar organizacije.

Ipak, to ne umanjuje nogometnu euforiju koja se samo prelila iz prošle sezone u sraz s Dinamom. Uoči utakmice prodan je rekordan broj godišnjih ulaznica, a karata za današnji dvoboj više – nema.

Iako naspram Thunovih 18.8 milijuna eura vrijednosti prema Transfermarktu vrijedi gotovo četverostruko više (68 mil. eura), Dinamo u dvoboj ulazi s maksimalnim respektom. Oprez je nužan i zbog igre na umjetnoj travi, koja se i ranije znala pokazati kao problem Thunovim suparnicima, ali i Modrima koji su se pošteno namučili na istom terenu protiv Young Boysa u play-offu 2018. godine (1:1 pa 1:3 u Maksimiru).

“Oni su tada močili travnjak vatrogasnim šmrkovima kako bi teren bio što brži! Sigurno da se teže adaptirati momčadi koja inače igra na normalnoj travi. Nama je trebalo 20-ak minuta da se prilagodimo, iako smo danima prije trenirali na umjetnoj travi, ali nije svaka ista”, prisjetio se Bjelica.

U redovima švicarskog prvaka vlada vjera da bi protiv favoriziranog hrvatskog šampiona ipak mogli do pozitivnog rezultata.

“Čvrsto smo uvjereni da možemo odigrati dobru utakmicu i pobijediti”, rekao je uoči susreta trener Thuna Gian-Luca Privitelli, dok je kapetan Marco Bürki poručio:

“Osjeća se isključivo veliko iščekivanje. Naravno da postoji određena pozitivna tenzija, ali mi smo ovo pošteno izborili na terenu i u ovoj utakmici možemo samo dobiti.”