Kovačević: Agresivni su i čvrsti, a umjetna trava neće biti problem

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Stanusicx via Guliver

Ispred nogometaša Dinama prva je službena utakmica u novoj sezoni. Modri u utorak u 20 sati gostuju u Švicarskoj kod Thuna u sklopu 2. pretkola Lige prvaka.

Uoči samog susreta, trener Dinama Mario Kovačević dao je intervju za RTL Danas i najavio nadolazeći okršaj.

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Utakmica protiv Thuna bit će izuzetno svečana za zagrebački klub jer označava jubilarni 400. nastup Dinama u europskim natjecanjima, na što se Kovačević prvo osvrnuo:

“Sigurno da ćemo dati najbolje što možemo, početak sezone je, protivnik je dobar, pripremili smo se za njega. Veliki jubilej je 400 utakmica, dat ćemo sve od sebe da odigramo dobru utakmicu i da dođemo do dobrog rezultata.”

Govoreći o protivniku, strateg Modrih naglasio je kako iznimno cijeni švicarskog prvaka i njihov napadački stil igre:

“Stvarno su agresivni i čvrsti, igraju kolektivno i dosta napadački, mislim da će biti zanimljiva utakmica. Gledamo najviše na sebe i našu ekipu i ako mi odradimo ono što smo pripremili, vjerujem da ćemo pokazati kvalitetu već u prvoj utakmici.”

Utakmica na stadionu Visana igrat će se na umjetnoj travi, no Kovačević ne vjeruje da će podloga predstavljati prepreku njegovoj momčadi:

“Svi smo i u mlađim kategorijama igrali na ovoj podlozi, prilagodit ćemo se, vjerujem da nam neće ništa smetati umjetna trava.”

Dinamo je doznao i potencijalne protivnike u 3. pretkolu Lige prvaka. Ako preskoče Švicarce, Modri će igrati protiv boljeg iz ogleda Farskog Klaksvika i litavskog Kauno Žalgirisa, na čijoj klupi sjedi hrvatski trener Željko Sopić.

“Što bude, bit će. Mi trebamo proći ovo kolo pa ćemo onda razmišljati o idućim protivnicima.”

Na pitanje o mogućem trenerskom okršaju sa Sopićem, Kovačević je kratko i jasno poručio:

“Pa, bilo bi mi drago da igramo s njima.”

Prva utakmica između Thuna i Dinama igra se u utorak, 21. srpnja od 20 sati, dok je uzvrat na Maksimiru na rasporedu tjedan dana kasnije, 28. srpnja u istom terminu.