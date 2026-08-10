Hajduk je navijačima poslao jasnu poruku nakon zvižduka na Poljudu

Nakon još jednog razočaravajućeg rezultata u domaćem prvenstvu, Hajduk se oglasio na svojim društvenim mrežama.
Bijeli su nakon uvodnog poraza 2:1 kod Varaždina u drugom kolu SuperSport HNL-a na Poljudu odigrali tek 2:2 protiv Istre 1961, pa tako nakon prva dva prvenstvena kola na kontu imaju skroman jedan bod.
Momčadi Gonzala Garcije sada slijedi povratak europskim obvezama -Hajduk u četvrtak na Poljudu igra uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige protiv Žalgirisa. U susret ulaze s velikom zalihom iz prve utakmice u Vilniusu, gdje su slavili s uvjerljivih 5:2 te se nalaze na korak od plasmana u play-off.
Uoči važne europske utakmice, klupska uprava obratila se navijačima putem društvenih mreža s jasnom porukom:
“Nova utakmica – bolji pristup – isti cilj. U četvrtak je prilika da pravo lice momčadi pokažemo na terenu i isperemo gorak okus sinoćnje završnice. Vidimo se na Poljudu, uz glasnu i snažnu podršku vjernih samo bijelima.”
Bijeli će protiv litavskog predstavnika tako pokušati potvrditi prolazak u play-off Konferencijske lige, ali i znatno popraviti dojam te smiriti strasti nakon slabog i turbulencijama ispunjenog ulaska u prvenstvenu sezonu.
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