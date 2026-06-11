Hajduk objavio odlazak Rebića pa se videom pohvalio da su doveli igrača iz Dinama

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HNK Hajduk Split

Hajduk je nakon iznenađujuće vijesti da Ante Rebić neće produžiti ugovor sa splitskim klubom videom službeno potvrdio novo pojačanje.

Na Poljud stiže ofenzivni veznjak Anđelo Šutalo. Riječ je o igraču koji je skrenuo pažnju javnosti prošlog studenog, kada je u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo briljirao u pobjedi U-19 reprezentacije protiv Srbije (4:1), upisavši dva gola i asistenciju.

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Ovaj ofenzivni veznjak pružao je sjajne partije za juniore Dinama, a priliku u prvoj momčadi pružio mu je i Mario Kovačević.

U Dinamu je proveo četiri godine. Ove sezone u Prvoj NL Juniori nastupio je 17 puta i postigao pet golova. Suradnja na Maksimiru ipak nije nastavljena jer nisu uspjeli postići dogovor.

Tu je situaciju iskoristio Hajduk i doveo mladog hrvatskog reprezentativca. Hajduk je Šutalov dolazak najavio videom.