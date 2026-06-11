Rebić odlazi iz Hajduka nakon samo jedne sezone

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Luka Kolanovic via Guliver

Ante Rebić će nakon samo jedne sezone napustiti Poljud.

Kako doznaje tportal, Rebiću je po isteku ugovora ponuđen novi ugovor, ali do dogovora nije došlo. po tom pitanju vrlo brzo su se oglasili i na Poljudu:

“Ugovor Ante Rebića koji ističe 30. lipnja 2026. godine neće biti produžen. Kao što je i prethodno komunicirano, Klub je ponudio novi ugovor, ali Ante ga nije prihvatio.”

Za Hajduk je ove sezone upisao 30 nastupa u kojima je zabio sedam golova i sedam asistencija.

Podsjetimo, Rebić je u ljeto 2025. stigao na Poljud iz Leccea. Sa Splićanima je potpisao jednogodišnji ugovor s opcijom produljenja, ali do nje očito nije došlo. Još nije poznato gdje bi nekadašnji Vatreni mogao nastaviti karijeru.